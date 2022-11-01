ازدهار سوق عقارات البيع على المخطط في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يتجه مشترو العقارات في دبي أكثر فأكثر نحو شراء العقارات على المخطط، بالتزامن مع انخفاض عدد الأصول العقارية الفاخرة المتوفرة، كما يؤكد بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شوبا العقارية.

ويوضح مينون، قبل أسابيع قليلة على انطلاق معرض سيتي سكيب، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في الإمارات، أن التوجه نحو شراء العقارات على المخطط يعكس زيادة الطلب، التي تشهدها السوق من قبل قاعدة المستثمرين المتنامية، وأضاف أن توجهات التنمية في الإمارات العربية المتحدة تتحول بشكل متزايد نحو المشاريع التي تركز على الاستدامة.

وقال مينون: شهدنا منذ عام 2021 مزيداً من الطلب على الفلل الفاخرة وشقق البنتهاوس، ولاحظنا توجه المشترين بشكل متزايد نحو العقارات الأعلى جودة وذات المساحات الأكبر، وأدى الطلب المتزايد إلى حدوث نقص في عدد العقارات الفاخرة المتوفرة والجاهزة للسكن في دبي، ما دفع المشترين للتوجه بشكل تدريجي نحو العقارات غير الجاهزة، بسبب قلة العقارات المتاحة وساعد على تخفيف النقص في عدد الفلل.

ويمتلك العديد من المستثمرين الأجانب معايير عالية الجودة، الأمر الذي قد يجعل من الصعب عليهم العثور على منازل تلبي متطلباتهم في السوق الثانوية، ويدفعهم لاستكشاف خيارات العقارات على المخطط، لضمان الحصول على تجهيزات عالية الجودة وتصاميم مخصصة.

ويعتقد مينون أن البيئة الآمنة التي توفرها دبي تشكل عامل الجذب الرئيسي بالنسبة للمستثمرين، وخصوصاً مستثمري الهند وروسيا والصين والمملكة المتحدة ونيجيريا، وأضاف: تشهد دولة الإمارات كل عام تنوعاً كبيراً في جنسيات المستثمرين، حيث يشكل سكان الإمارات نصف عدد المستثمرين، بينما يشكل المستثمرون الأجانب النصف الآخر.

ويرى مينون أن تفضيلات العملاء تتغير بشكل مستمر، حيث يتوقع أن تشهد مشاريع التنمية المستدامة المجتمعية الطلب الأكبر في قطاع العقارات في المستقبل، وأضاف: تواصل مشاريع التنمية المستدامة النمو، مع التركيز على التخفيف من مخاطر التغير المناخي، مثل تحقيق أهداف الحياد المناخي وكفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويمنح معرض سيتي سكيب، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و23 نوفمبر، لمحة أولية حول المخطط الرئيسي لشوبا ريزيرف، مجمع التصميم الحضري الجديد من شوبا العقارية، الذي يعتمد على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة وجودة الحياة.

ويقول مينون: استخدمنا في مشروعنا الجديد مجموعة متنوعة من التقنيات الرائدة والمبتكرة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لضمان بناء عقارات فاخرة وعالية الجودة.

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