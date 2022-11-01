المتغيرات الجوية تستدعي بناء قدرات عالية للحد من الكوارث الطبيعية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة أنه في ظل التغيرات المناخية لا توجد مدينة بمعزل عن خطر حدوث كارثة طبيعية، فما حدث أخيراً في مدينة الفجيرة نتيجة الحالة الجوية الشديدة كان مؤشراً على ضرورة بناء قدرات المرونة لدى المؤسسات المعنية للحد من آثار تلك الكوارث مستقبلاً، ولذلك تفرض علينا التغيرات المناخية ضرورة تعزيز القدرات المجتمعية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان الاستجابة الفعالة للمخاطر والكوارث، وبناء منظومة إنذار مبكر لكل أنواع المخاطر.

لافتاً أن الخطة الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى إدارة وتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، حيث إن مواجهة تداعيات التغير المناخي ركيزة أساسية مهمة تجعلنا نمضي قدماً وفق رؤية الإمارات لتحقيق معايير السلامة والأمان، وأضاف: إن إدارة مخاطر الكوارث أصبحت حاسمة أكثر من أي وقت مضى وتتطلب التكاتف وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية، ولا يكتمل ذلك إلا بمشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين ودمج جهودهما مع الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والموارد المتاحة للحد من آثار ومخاطر الكوارث الطبيعية.

وقال: إنه من الضروري وضع التقييم المنهجي والعلمي للمخاطر والتأثيرات المناخية في صميم الخطط، وتعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أم المستقبلي.

جاء ذلك خلال انعقاد وتنظيم بلدية دبا الفجيرة البرنامج التدريبي الدولي للبلديات والمدن العربية بعنوان: «المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث»، بالتعاون مع منظمة المدن العربية ومنظمات إقليمية ودولية عدة وبالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا، وبحضور عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى البلديات والهيئات البيئية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى زيادة مستوى وعي البلديات والمؤسسات الاتحادية والمحلية باستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث يسعى إلى توفير إطار عمل للإدارات المحلية والإقليمية لفهم المخاطر والمرونة بشكل أفضل، وتقديم أفضل الممارسات المختلفة وتحليلها لمساعدة المشاركين في معرفة نوع الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها.

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