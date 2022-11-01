طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والمد الثاني عند الساعة 18:09 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:50 والمد الثاني عند الساعة 05:32 و الجزر الأول عند الساعة 10:37 و الجزرالثاني عند الساعة 22:22.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 85 20

دبي 35 24 85 35

الشارقة 34 21 85 35

عجمان 34 24 80 25

أم القيوين 33 20 80 25

رأس الخيمة 35 19 80 30

الفجيرة 29 25 90 60

العـين 35 23 65 20

ليوا 36 21 55 10

الرويس 35 20 85 20

السلع 35 20 80 20

دلـمـا 33 25 85 25

طنب الكبرى 33 24 85 30

طنب الصغرى 33 25 80 30

أبو موسى 33 25 80 30

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