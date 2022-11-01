شرطة دبي تطور مهارات المحققين في حوادث إطلاق النار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ختام دورة «إعادة بناء مسارح إطلاق النار» التي نظمها المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور الخبير راشد الغافري، مدير المركز.

وحاضر في الورشة الهادفة إلى تطوير مهارات المحققين في حوادث إطلاق النار، خبراء دوليون، بمشاركة 12 منتسباً من الجهات المحلية والدولية.

مواكبة التطور

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، في كلمته في حفل التخريج، حرص شرطة دبي على مواكبة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الكوادر العلمية والمتخصصة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تطبيق أفضل المعايير العالمية ضمن مختبراتها الجنائية في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

المركز الدولي

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، تعد عصباً رئيساً في كشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية في مختلف تخصصات علم الجريمة، ولذلك توليها القيادة العامة لشرطة دبي أهمية بالغة عبر تطوير كوادرها البشرية وتطبيق أفضل وأحدث التقنيات العلمية الحديثة.

وعن المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، أوضح اللواء ابن غليطة أنه يعد منصة مرجعية في تخصص الأدلة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط ويحاضر فيه نخبة من الخبراء الذين يقدمون حزمة من الدورات المتقدمة في العديد من المجالات مثل دورة إعادة بناء مسارح إطلاق النار، وتحليل مسرح الجريمة تحت الماء، وأخرى كالجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تحليل الأنماط الظاهرية للحمض النووي وبصمة الذاكرة.

تعزيز القدرات

وحث اللواء ابن غليطة المشاركين في الدورة على الاستفادة مما تعلموه من خبرات جديدة في مجال إعادة بناء مسارح إطلاق النار، بصورة تعزز قدراتهم في مجال كشف الجريمة والوصول إلى مرتكبيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم. وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز