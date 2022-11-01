مسيرة للتوعية بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، والشيخ سالم بن ركاض العامري، نظم فريق «عباقرة التطوعي» وبالتعاون مع «مبادرة الروح الإيجابية» وجمعية الإمارات للسرطان مبادرة بعنوان: «مسيرة الأمل الوردي 2022» في نسختها الثالثة وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي بشاطئ الممزر.

وشهدت المسيرة مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع والمؤسسات والشركات منها: بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجمعية الإمارات للسرطان ودبي للثقافة.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها كوثر الرحالي رئيس فريق عباقرة التطوعي، إلى التوعية عن مرض سرطان الثدي والكشف عنه مبكراً وعلاجه وزيادة الاهتمام به وتقديم الدعم والتوعية اللازمين بخطورته.

وثمنت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المسيرة الوردية، التي أحدثت أثراً إيجابياً على مستوى مكافحة سرطان الثدي، وأسهمت في تبديد المخاوف وتعزيز الوعي المجتمعي والدعوة بأهمية الحرص على الكشف المبكر وزيادة فرص الشفاء.

ومن جانبه عبر الشيخ سالم بن ركاض العامري، عن فخره بالنجاح الكبير للمسيرة الوردية للتوعية بسرطان الثدي للحد من انتشاره ضمن مجموعة المبادرات التي نظمتها مؤسسات الدولة لمواجهة السرطان والتغلب عليه، مؤكداً تضافر الجهود على كل المستويات لتحقيق الأهداف وخدمة المجتمع وإسعاده، ومقدماً الشكر لجميع المشاركين والمتطوعين في هذه المسيرة التوعوية الهادفة.

وبدورها أشارت كوثر محمد الرحالي رئيس فريق عباقرة التطوعي، إلى أن المسيرة الوردية حققت أهدافها وأسهمت في إتاحة الفرص للفحوصات المجانية لجميع المشاركين والجمهور في ممزر دبي.

وبدورها قالت فاطمة الحمادي مشرفة في فريق عباقرة التطوعي، إن مسيرة الأمل الوردي جمعت كل الأعمار وتكاتف فيها الجميع أفراداً وجهات لإيصال رسالة تبعث الأمل لكل مرضى السرطان وتبث روح التفاؤل بالتعافي والتوعية بالتثقيف لضرورة الفحص الدوري.

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