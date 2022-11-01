"طرق دبي" تنقل استراحة الشاحنات من منطقة الهباب إلى شارع دبي - حتا

المصدر: البيان

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بدأت هيئة الطرق والمواصلات في الإجراءات الهندسية والفنية لنقل استراحة الشاحنات من دوار الهباب، إلى شارع دبي – حتا، وذلك لمواكبة مشاريع وخطط تطوير المنطقة.

وأكدت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة الاهتمام بتوفير كافة المرافق والبنى التحتية التي تخدم حركة الشاحنات على طرق الإمارة، كون دبي محطة حيوية على طريق الحرير الجديد وتخدم بشكل مباشر القطاع اللوجستي حيث تبلغ حركة الشحن الإجمالية الداخلية والخارجية في إمارة دبي نحو 2.8 مليون طن يومياً.

وقالت بن عدي: "إن نقل استراحة الشاحنات من منطقة الهباب جاء بناء على اقتراحات تلقتها الهيئة من سكان المنطقة وأصحاب المحلات التجارية بنقل استراحة الشاحنات إلى مكان آخر على نفس الشارع حتى تكون على مسافة مناسبة من الدوار والمحلات التجارية المتواجدة بقربه، مؤكدة أن استراحة الشاحنات الجديدة سوف تتسع لنحو 25 شاحنة، وتتوافر فيها أعلى مواصفات ومعايير السلامة المرورية".

وأوضحت ميثاء بن عدي أن الهيئة تعاونت مع القطاع الخاص لتوفير نحو 16 استراحة للشاحنات تصل سعتها الإجمالية إلى ما يزيد على 600 شاحنة، موزعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وشارع دبي العين الهباب، فيما زودت الهيئة أخيراً، تلك الاستراحات، بمرافق ومنشآت لخدمة سائقي الشاحنات اشتملت على مساجد وأماكن وضوء ومطاعم صغيرة، ودورات مياه.

أربع لغات

من جهة أخرى، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات كتيباً توعوياً خاصاً بسائقي الشاحنات بعدة لغات (العربية والانجليزية والأوردو والهندية) ويتم توزيعه في الحملات المنتظمة التي يتم تنفيذها على مدار العام تحديداً في مناطق تواجد الشاحنات مثل استراحات الشاحنات ومنطقة جبل علي.

ويشتمل الكتيب على مواضيع عدة ومنها الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة لسائقي الشاحنات والمتطلبات التي يجب التأكد منها قبل القيادة مثل صلاحية الإطارات وفاعلية الكوابح، ووجود مطفأة حريق كما يشمل الكتيب معلومات أساسية حول أهمية الصيانة الدورية للشاحنات.

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