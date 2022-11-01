الموقع الإلكتروني لبلدية الشارقة يتيح للمتعاملين إنجاز تصديق العقود

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة عن انتهاء كافة التحديثات اللازمة في أنظمة العمل الإلكترونية لاستقبال طلبات المراجعين والمتعاملين للاستفادة من قرار منح خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكافة السنوات والعقود الجديدة أو المجددة حتى 31/12/2022 لعام واحد فقط، كما أعلنا عن جاهزية 12 مركز خدمة منتشرة في مدينة الشارقة لاستقبال المراجعين، فضلاً عن توفير الموقع الإلكتروني للبلدية كأحد وسائل التصديق بصورة سهلة تختصر الوقت والجهد.

واكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة أن المجلس البلدي وبلدية الشارقة يعملان على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات التي تقدمها الإمارة لخدمة الفرد والمجتمع والتسهيل عليهم وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات وكوادر العمل اللازمة لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه تم التنسيق اللازم مع الجهات المعنية من قبل بلدية مدينة الشارقة خلال الأيام الماضية لتنفيذ قرار منح خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكافة السنوات، وكذلك على العقود الجديدة أو المجددة حتى 31/12/2022 لعام واحد فقط كذلك.

تحديث

من جانبه أوضح عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هناك 12 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة جاهزة لاستقبال المراجعين، منها من يعمل طيلة أيام الأسبوع وحتى أوقات متأخرة من الليل، بهدف استقبال المراجعين بناءً على الأوقات المتاحة لديهم، مشيراً إلى أن البلدية عملت على تحديث الأنظمة الإلكترونية بهدف تصديق العقود من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها بصورة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة من أي مكان وفي أي وقت يريده من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، ثم اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري ثم خدمة تصديق العقود الإيجارية، واتباع الخطوات اللازمة، كما أتاحت البلدية للمتعاملين إمكانية تصديق هذه العقود من خلال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.

حفظ

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذا القرار يساهم في حفظ كافة حقوق طرفي العلاقة من مؤجر ومستأجر، باعتبار أن عقد الإيجار هو وثيقة رسمية تنظم هذه العلاقة ومن خلالها يضمن كل طرف حقه، كما تحد من السكن بطريقة عشوائية، ما يعزز من مظهر الإمارة الجمالي والحضاري وتوفير بيئة مناسبة للعيش، وتتوفر بها كافة مقومات السعادة.

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