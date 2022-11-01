كيفية الحصول على تأشيرة "بطاقة هَيّا" السياحية في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اليوم الثلاثاء عن جاهزيتها لبدء تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية متعددة الدخول إلى دولة الإمارات والمخصصة لحاملي "بطاقة هَيّا" وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب الهيئة يمكن للزوار الدوليين التقديم على "تأشيرة حاملي بطاقة هَيّا" السياحية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، ويتم إصدار التأشيرة وفقًا لضوابط منظومة التأشيرات المحدّثة.

كيفية التقديم على التأشيرة

الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ www.icp.gov.ae

اختيار رابط القناة الذكية.

الدخول على الخدمات العامة.

اختيار خدمة "تأشيرة حاملي بطاقة هيا" لكأس العالم من قائمة الخدمات العامة.

تعبئة بيانات الطلب.

مميزات بطاقة هيا

إمكانية الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإصدار.

رسم محدد مقداره 100 درهم فقط.

إمكانية التجديد لفترة مماثلة عند الطلب.

لا تشترط ضامن أو إثبات الدخول المسبق إلى دولة قطر .

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