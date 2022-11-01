سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء المجمع.

وبحسب القرار رقم (1) لسنة 2022م يشكل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كلٍّ من:

1. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضّبيب مدير جامعة الملك سعود سابقاً / المملكة العربية السعودية.

2. سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم السّعافين رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة سابقا / المملكة الأردنيّة.

3. سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سيف التّوبي مدير مركز التّعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية / سلطنة عُمان.

4. سعادة الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة.

5. سعادة الأستاذ محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتكون مدّة العضويّة في المجمع أربع سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.

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