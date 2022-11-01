الوطني للأرصاد ينشر أبرز السمات المناخية لشهر نوفمبر

المصدر: البيان

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يعد شهر نوفمبر من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهارا وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.

تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و 25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 31 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و 21 °م.

أعلى درجة حرارة 39.9 °م في سويحان سنة 2021.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 °م.

الرياح

متوسط سرعة الرياح 10.7 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013

الرطوبة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 % إلى 85 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 39 %

الضباب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.

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