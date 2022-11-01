محمد بن راشد يترأس وفد الدولة في القمة العربية اليوم

المصدر: دبي - البيان ووام

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يغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البلاد ، اليوم، متوجهاً إلى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

من جهة ثانية أصدر سموه، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي.

ونص القانون على استبدال نصي المادتين 5 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1997، بنصين جديدين يتعلقان بتحديد الأوسمة، والأنواط والشارات، وطبقاتها.

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