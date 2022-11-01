محمد بن زايد ورئيس قيرغيزستان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

وشملت مراسم المذكرات والاتفاقيات ــ التي تبادلها الجانبان في قصر الشاطئ ــ التالي:

ــ مذكرة تفاهم للتعاون المالي والفني تبادلها معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وألماز باكيتايف وزير المالية القيرغيزي.

ـــ مذكرة للتعاون في مجال الطاقة تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ونظيره القيرغيزي تالايبيك إبرايف وزير الطاقة.

ــ مذكرة في مجال البيئة تبادلها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ودينارا كوتمانوفا وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة في قيرغيزستان.

- مذكرة دبلوماسية بشأن تعديلات مذكرة التفاهم الموقعة في تاريخ 17 /‏‏‏ 1 /‏‏‏ 2017 المتعلقة بالإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية، تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب قيرغيرستان جيينبيك قولوبايف وزير الخارجية.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، تبادلها معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن جانب قيرغيزستان جيينبيك قولوبايف وزير الخارجية.

ــ مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك الوطني في قيرغيزستان، تبادلها معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، وقوبانيتشيك بوكونتايف رئيس البنك الوطني القيرغيزي.

ــ اتفاقية توأمة بين مدينتي أبوظبي وبيشكيك، تبادلها فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وإيميلبيك إبديقاديروف رئيس بلدية مدينة بيشكيك.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، تبادلها الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف، ونباي أبديقاروف مدير لجنة الدولة للشؤون الدينية في قيرغيزستان.

ــ اتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومجلس الوزراء في قيرغيزستان، تبادلها محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ودانيار أمان غيلدييف وزير الاقتصاد القيرغيزي.

تعاون

وتتضمن مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك الوطني في قيرغيزستان مجالات رئيسية للتعاون المشترك، تشمل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية المرخصة في كلا البلدين، والابتكار الرقمي في المدفوعات والخدمات المالية وأنظمة المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك مدفوعات التجزئة لتسهيل المعاملات بشكل أكثر كفاءة وأماناً، وأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تشمل المذكرة التعاون في مجالي التكنولوجيا المالية (فينتك)، والتدريب والمساعدات الفنية للارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين في كلا الجانبين.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «أن مذكرة التفاهم مع البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية تأتي في إطار حرص المصرف المركزي على تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه الإقليميين في مجالات الإشراف والرقابة والابتكار لتطوير القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة والتي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية أنظمتنا المالية».

من جانبه، قال كوبانيشبيك بوكونتاييف، محافظ البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية «إن مذكرة التفاهم الموقعة مع المصرف الإمارات المركزي تعد حجر أساس لبداية التعاون في مجالات الإشراف المصرفي والابتكار، كما أنها تعكس اهتمامنا بتبادل الخبرات والمعلومات المرتبطة بالإشراف المصرفي وأنظمة الدفع والابتكار الرقمي».

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