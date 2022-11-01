محمد بن زايد يبحث مع رئيس قيرغيزستان علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالرئيس الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دعماً مهماً لمستقبل العلاقات بين البلدين ومساراتها في مختلف المجالات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس صادر جباروف خلال اللقاء، علاقات الصداقة والفرص المتوفرة لتوسيع آفاق التعاون بين الإمارات وقيرغيزستان، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين إلى المستقبل.

تطور

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وقيرغزستان والتي شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى العديد من المقومات المتوفرة لدى البلدين، والتي تشكل ركائز متينة للارتقاء بتعاونهما والعمل المشترك البناء الذي يخدم مصالحهما.

كما أعلن صادر جباروف خلال اللقاء مبادرته بشأن إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على إحدى قمم الجبال الجليدية في جمهورية قيرغيزستان، تكريماً لمآثره وقيمه الإنسانية الخالدة واعتزازاً بدوره في توثيق علاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، وسلم رئيس جمهورية قيرغيزستان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة توثيقية بهذا الشأن، كما أعلن عن إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على إحدى المدارس الحكومية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للرئيس القرغيزي على هذه اللفتة الكريمة.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور محمد العريفي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.

فيما حضره من جانب قيرغيزستان الوفد المرافق للرئيس الذي يضم كلاً من جيينبيك قولوبايف وزير الخارجية، وألماز باكيتايف وزير المالية، وتالايبيك إبرايف وزير الطاقة، ودينارا كوتمانوفا وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة، بجانب عدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز