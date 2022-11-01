«تنمية المجتمع بأبوظبي» تشارك بـ«ديوالي» للجالية الهندوسية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شاركت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في فعاليات عيد الأنوار «ديوالي» الخاص بالجالية الهندوسية، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الاندماج والتلاحم المجتمعي بين شرائح المجتمع كافة، باختلاف الجاليات التي تعيش على أرض إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، وبصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، والتي ترخص دور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، تسعى الدائرة إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي عبر مشاركتها في المناسبات المجتمعية الخاصة بالجاليات، مما يسهم في نشر قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.

وأكد محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية والمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضية في دائرة تنمية المجتمع، أن مشاركة الجاليات المختلفة أعيادها يغرس قيم المحبة والتلاحم المجتمعي، كما يعزز من نشر روح التسامح بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن عيد الأنوار «ديوالي» يعد من أضخم المهرجانات في الهند، وأن الاحتفاء به مهم كون إمارة أبوظبي تقطن بها شرائح عديدة من الجالية الهندية.

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