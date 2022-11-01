«تدوير» تكافح 3.7 ملايين بؤرة لآفات الصحة العامة خلال 9 شهور

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، أنه ومنذ بداية العام الحالي قام بتكثيف برامج العمل الدورية لمكافحة الآفات، شملت برامج مجدولة لمكافحة القوارض، الصراصير الأمريكية، الذباب والبعوض، وأوضح أن عدد البؤر التي تم استهدافها لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر بلغ 3,734,861 بؤرة، وبلغت نسبة الإصابة بالبعوض 0.9 % والذباب 1.9 % والقوارض 2.3 % والصراصير الأمريكية 2.2 % وجميعها أقل من الحد الأدنى المسموح به 5 %. وأشار المركز إلى أنه قام بزيادة مصائد البعوض الذكية بعدد 200 مصيدة خلال العام 2022 ليصبح إجمالي العدد 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي.

أنظمة ذكية

وأكد المركز في سياق أهم المشاريع التي عمل على تطويرها لمكافحة آفات الصحة العامة ودعم الأمن الحيوي، أن مشروع «نظام قاعدة البيانات المتكاملة» لإدارة آفات الصحة العامة، يعتبر أحد المشاريع الحيوية التي عكف المركز على تطويرها، باعتبارها ركيزة أساسية لخلق التوازن البيئي والحد من آفات الصحة العامة، والتي أثمرت نتائجها من خلال إنشاء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية، متخصصة في إدارة آفات الصحة العامة، قادرة على تلخيص النتائج واستخلاص البيانات المتعلقة لأي آفة مطلوبة ضمن أي فترة زمنية، لا سيما في ظل تعدد البيانات وكثرتها وزخم المخرجات في عملية مكافحة آفات الصحة العامة، ويتمتع النظام بخاصية إنشاء التقارير وإرسالها للعميل، ويتم ربط هذه البيانات بإحداثيات جغرافية، يتم عكسها على خرائط حرارية لتحديد مستويات الإصابة .

رصد

وفيما يتعلق بالمصائد الذكية التي تم تطويرها، قال المركز إن هذه المصائد الذكية الجديدة يمكن إدارتها عن بعد وتسهم في معرفة العدد التقريبي للبعوض داخل المصيدة، إذ تمتلك هذه المصائد أجهزة استشعار ذات دقة عالية تصل إلى 98.5%، وستسهم في توفير ضعف هذه المبالغ المستخدمة في المكافحة من خلال الرصد المبكر للبعوض والحشرات الأخرى الماصة للدم، كما يقوم المركز باستخدام كل التقنيات والطرق المتبعة عالمياً في مكافحة البعوض منها .

وتقوم فرق الإدارة بمركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير بأداء مهامها، ضمن مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، في قطاعات جغرافية ممتدة على مساحة جزيرة أبوظبي، منها جزيرة أبوظبي /‏شرقاً وغرباً/‏ والبر الرئيسي لمدينة أبوظبي وجزيرة ياس، ومدينة العين /‏المنطقتان الشمالية والجنوبية/‏، إلى جانب منطقة الظفرة.

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