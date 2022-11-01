8 مليارات درهم لمشروعات «الكهرباء» خلال الـ 10 سنوات المقبلة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشف محمد صالح مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، أنه جاري الإعداد لتنفيذ حزمة جديدة من مشاريع قطاع الكهرباء المتنوعة على مدار الـ 10 سنوات المقبلة، تتضمن عدداً من محطات النقل والتوزيع الجديدة مختلفة السعة، وتمديد الكابلات والخطوط الهوائية في جميع المناطق، وبتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 8 مليارات درهم.

وقال محمد صالح لــ «البيان»: يبلغ إجمالي عدد محطات الكهرباء على مستوى شبكة «الاتحاد للماء والكهرباء»، حالياً، 126 محطة، منها 33 محطة نقل رئيسة جهد 132 ك.ف، و93 محطة فرعية جهد 33 ك.ف، فضلاً عن أكثر من 19 ألف محطة توزيع جهد منخفض، لافتاً إلى أن محطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية على الإمارات، التي يتم تقديم الخدمة فيها، تتوزع بواقع 37 محطة في رأس الخيمة، و30 محطة في عجمان، و28 محطة في الفجيرة ودبا الفجيرة، و19 محطة في المنطقة الوسطى، و12 محطة في أم القيوين.

مشروعات منجزة

وأوضح أن مشروعات قطاع الكهرباء التي تم إنجازها منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الربع الثالث، تتمثل في: محطة نقل رئيسة، إلى جانب عدد من مشروعات تمديد وإعادة تأهيل الكابلات وخطوط النقل.

وتفصيلاً، قال محمد صالح، انتهت الاتحاد للماء والكهرباء، من إنشاء وتشغيل محطة نقل كهرباء رئيسة جهد 132 ك.ف، في شهر فبراير الماضي، حيث ستخدم محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين سعة إنتاج 150 مليون غالون يومياً، كما ستسهم في تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة. وأما مشروعات تمديد وإعادة تأهيل الكابلات وخطوط النقل، فتضمنت تحويل عدد من المغذيات جهد 33 ك.ف، وربط كابلات في مختلف المناطق، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون درهم.

قيد التنفيذ

وفي ما يتعلق بالمحطات التي ستدخل الخدمة قريباً، أو جاري العمل عليها، أشار محمد صالح، إلى أنه يجري العمل حالياً على عدد من محطات النقل والتوزيع في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 480 مليون درهم.

وتتضمن تلك المحطات، محطة نقل الشريشة الرئيسة في رأس الخيمة جهد (132/‏‏‏‏33/‏‏‏‏11) ك.ف، وسعة استيعاب تبلغ 270 ميغافولت أمبير، وهي المحطة التي ستخدم منطقة الشريشة، والمناطق السكنية المجاورة، عقب إنجاز المشروع المقدر له أن يكون خلال الربع الثاني من العام المقبل، وسيتم ربطها من خلال دائرتين كهربائيتين جهد 132 ك.ف، بمحطة النخيل الرئيسة، وذلك لضمان استمرارية كفاءة الطاقة المنقولة من خلالها.

كما يجري العمل على 9 محطات توزيع بجهد 33 ك.ف، وسعة استيعاب تبلغ 75 ميغافولت أمبير، وهي محطات: محمد بن زايد في عجمان، وجلفار وأذن (3) وسيح البريرات في رأس الخيمة، فضلاً عن محطة مطار الفجيرة، ومحطة العقة في مدينة دبا.

وتابع: يجري التخطيط حالياً لإطلاق عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على المدى القريب في مختلف المناطق، بتكلفة إجمالية تتخطى نصف المليار درهم، وتتضمن محطات نقل رئيسة، تهدف في المجمل إلى رفع كفاءة واعتمادية شبكة الكهرباء.

مستفيدون

وقال مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات وتسهيلات الحالات الإنسانية، بما فيها فئة كبار المواطنين، منذ بداية العام وحتى منتصف شهر أكتوبر الماضي، نحو 4500 متعامل.

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