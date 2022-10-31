قطاع شؤون العمليات يعزز التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، فعالية التوعية بمرض سرطان الثدي، التي نظمتها اللجنة النسائية في قطاع شؤون العمليات، تزامناً مع الشهر التوعوي العالمي لسرطان الثدي، وذلك في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد سميرة آل علي، مديرة اللجنة النسائية، وبمشاركة عدد من الشركات الطبية والطبيبات المتخصصات في المجالات العلاجية والاستشارية، وذلك بهدف تعزيز الوعي العام بهذا المرض، وأهمية الكشف المبكر عنه بما يعزز من احتمالية التعافي منه.

وأكدت العقيد سميرة آل علي، أن الفعالية تأتي ضمن المشاركة في شهر أكتوبر الوردي المخصص لنشر الوعي بسرطان الثدي لتشجيع العنصر النسائي على الكشف المبكر، وأهمية الفحص الذاتي وتشجيعهن على اتباع أنماط حياتية صحية، إلى جانب خلق مجتمع مثقف واعٍ بمخاطر هذا المرض.

وأضافت العقيد آل علي: «لأن الوقاية خير من العلاج، نسعى لتنفيذ مبادرات صحية تحفز الموظفات وتعزز الوعي المجتمعي، بأهمية الكشف الدوري بشكل عام، والفحوصات المخصصة للنساء، لترسيخ الجانب الوقائي، وخفض معدل أمراض السرطان في المجتمع».

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