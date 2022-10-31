تعاون بين «أبوظبي التقني» و«نافس»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ضمن برنامج «كفاءات»، بهدف تعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لنحو 1000 مواطن ومواطنة، للعمل في قطاع تجارة التجزئة بالدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

وقّع الاتفاقية الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وقال الدكتور الشامسي: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني»، لبناء شراكات استراتيجية قوية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتجسيداً لاستراتيجية الدولة لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في كافة التخصصات.

وأوضح أن أبوظبي التقني، يقوم بموجب هذه الاتفاقية، بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير التي يطلبها «نافس»، بما يمكّن المواطنين من التوظيف بعد الحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة، ومنها شهادة المستوى الثاني والثالث والرابع، ودرجة الدبلوم في عمليات تجارة التجزئة، مشيراً إلى أن المواطنين المنتسبين في البرنامج، يحصلون على عقد توظيف مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما يلتزمون ببرنامج الدراسة خلال العمل، في أحد المعاهد المتخصصة التابعة لمركز أبوظبي التقني.

حرص

من جانبه، قال المزروعي: إن هذه الاتفاقية الحيوية، تأتي انطلاقاً من حرص «نافس» و«أبوظبي التقني» على تعزيز شراكتهما، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، ورأسمال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص.

وأوضح أن برنامج «كفاءات» - الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات «نافس» - يأتي بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التخصصات المهنية، التي تشكل عصب الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مؤكداً ثقة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في قدرات «أبوظبي التقني»، لاقتراح وتنفيذ برامج تدريب، التي تؤهل الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال بالقطاع الخاص، والحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للعمل.

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