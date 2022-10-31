لجنة بالوطني تناقش موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك ممثلون عن جامعة الإمارات، وبلدية دبي وبلدية الفجيرة، ومحطة كهرباء جبل علي في دبي، ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات الأمن المائي التي تشمل نـدرة مـوارد الميـاه الطبيعية العذبة، واسـتنزاف الميــاه الجوفيــة، وارتفــاع الطلــب علــى الميــاه، وارتفــاع معــدلات الفاقـد مـن الميـاه، كما تمت مناقشة نسب استهلاك المياه في القطاعات الحيوية (القطاع الزراعي - القطاع الصناعي - قطاع المباني والمنازل).

واستعرض الاجتماع دراسات تحليلية وتشريعات واستراتيجيات متعلقة بالأمن المائي، ومقترحات التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه في القطاع الزراعي.

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