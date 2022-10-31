حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي احتلت المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه، "492 مشروعاً اختاروا دبي شريكاً في النصف الأول من 2022 في تصويت جديد بالثقة في بيئة أعمال آمنة ومستقرة وأطر تشريعية مرنة وبنية تحتية عالية الكفاءة وطموح كبير للمستقبل".

وأضاف سموه، "شراكاتنا القوية مع مجتمع المستثمرين العالمي آخذة في التنامي بالتزام راسخ بتوفير كافة ممكنات النمو ومراعاة مصلحة المستثمر وضمان أعلى مستويات الحماية لأعماله لتحقيق المزيد من نجاحات مشتركة تترسخ معها مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة والعالم".

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