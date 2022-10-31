دفاع مدني عجمان يطلق مبادرة «صحة إطفائي» الأولى من نوعها

المصدر: عجمان- وام

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أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان المبادرة الأولى ‏من نوعها «صحة إطفائي»، التي تستهدف إطفائيي الإدارة، وذلك تعزيزاً لجودة حياة بيئة العمل من خلال توفير خدمات تثقيفية صحية ونفسية ورياضية ‏تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستواهم الصحي ورفع مستوى لياقتهم البدنية.

‏وأوضح المقدم عيلان عيسى الشامسي مدير إدارة المراكز أن مبادرة «صحة إطفائي» تعد نموذجاً ناجحاً لإثراء وتطوير الإطفاء، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 163 من الضباط والإطفائيين من مختلف مراكز الإدارة، وتركز على دور القيادة الإيجابية في فهم احتياجاتهم الصحية والنفسية واللياقة البدنية، وذلك بعد إجراء التقييم الداخلي والطبي اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية والمحلية والخاصة.

‏‏وقال: «إن مبادرة «صحة إطفائي» ترسخ محاور أساسية لتحقيق مفهوم شامل للارتقاء بحياة وظيفية أفضل للعاملين في مجال الإطفاء من خلال التمكين الشامل، وتعزيز السلوك الإيجابي بالصحة النفسية والجسدية على الصعيد الفردي والمؤسسي، تحقيقاً للسعادة الوظيفية بما يسهم في رفع واستدامة الأداء في المجال الأمني، كما أن المبادرة لها نظرة مستقبلية في التطوير وتأهيل كادر مهني بالدعم المعنوي في الإدارة».

‏وقال الملازم أول حمد عبدالله الدوسري مدير فرع الأنشطة الرياضية: «إن المبادرة تضمنت عدداً من الأنشطة التي تعزز من اللياقة البدنية للإطفائيين إلى جانب عدد من الورش التثقيفية الصحية والنفسية، وذلك حرصاً من الإدارة على تقديم الدعم المعنوي لجميع الإطفائيين للحد من التبعات التي قد ينجم عنها ضغوطات وتحديات تؤثر على تأدية مهامهم في حوادث مكافحة الحرائق والإنقاذ».

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