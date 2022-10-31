خليفة بن طحنون يستقبل رئيس قيرغيزستان في واحة الكرامة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء اليوم في واحة الكرامة فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الضيف في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام رئيس جمهورية قيرغيزستان بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

وتعد واحة الكرامة معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز