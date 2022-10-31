استئصال كرة شعر على شكل فأر من أمعاء طفلة

المصدر: البيان

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تمكن أطباء في مستشفى "إن أم سي رويال" من خلال عملية جراحة نادرة من استئصال كرة شعر على شكل فأر من الأمعاء الدقيقة لطفلة في الخامسة من العمر، بطول 20 سم وسماكة 4 سم .

وفي تفاصيل القصة، فقد عانت ديا راجيش وهي من الجنسية الهندية، تقيم في الإمارات، في روضة الأطفال التي ترتادها من آلام قاسية في معدتها، واعتقدت والدتها ماهالاكشمي راجيش في البداية أن ألمها نتيجة إصابتها بحمى فيروسية قبل ثلاثة أسابيع، وحاولت علاجها بالطرق التقليدية على اعتبار أنه مجرد ألم عابر، لكن التطور السيء لحالة الصغيرة وتعرضها لنوبات من القيء والإسهال والآلام الحادة في المعدة، وتغير لون القيء إلى أصفر مخضر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، دون أي تحسن يذكر، دفع بالأم إلى نقل الطفلة إلى المستشفى لمعرفة حقيقة وضعها الصحي..

وفور وصول الطفلة إلى مستشفى "إن إم سي رويال"، تم إجراء الفحوصات المخبرية وصور الأشعة اللازمة، ليشخص الأطباء حالتها على أنها مصابة بمتلازمة رابونزيل، وأن هناك كرة شعر في أمعائها الدقيقة تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصالها.

وقال الدكتور فينكاتيش إم أنجيري، إستشاري جراحة الأطفال في المستشفى: "نادرة هي الحالات المشابهة لحالة ديا، ونادرا ما تصيب هذه المتلازمة فتيات في سن صغيرة، كما حدث مع ديا، متلازمة رابونزيل حالة رائجة لدى الفتيات في سن المراهقة".

وأوضح الدكتور أنيجيري إن البازهر الشعري يحدث بشكل رئيسي نتيجة اضطراب نفسي يصيب عادة الشابات في عمر المراهقة، حيث يلجأن إلى نتف شعرهن (هوس نتف الشعر) أو تناوله، وكونه مادة غير قابلة للهضم، يظل في المعدة ويتكون على شكل كتل تسبب الانسداد. لكن في حالة ديا الأمر مستغرب لأنها صغيرة جدا ونادرا ما تصيب هذه الحالة أطفالا في مثل سنها".

وأكد الدكتور أن حالة الفتاة أصبحت جيدة بعد العملية التي استمرت لساعة كاملة تم خلالها إزالة قطعة الشعر التي كانت على شكل فأر من أمعائها الدقيقة.

وبحسب الدكتور أنجيري تشكل ديا حالة نادرة صحيح لكنها حالة موجودة وقد تصيب أي طفلة في عمرها، لذلك نوصي بضرورة التنبه لما يتناوله أطفالنا والحذر من أي عادة مهما كانت سخيفة وبسيطة، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.

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