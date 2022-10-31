شرطة أبوظبي تدعو مرضى الإدمان للاستفادة من «فرصة أمل» للعلاج والتعافي

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي من خلال برنامج "بلادنا أمانة" والذي يبث في إذاعة أبوظبي (أف ام) مرضى تعاطي وإدمان المخدرات من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة وخدمة (فرصة أمل) التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة ووفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في التقدم للعلاج والتعافي والشفاء من الآفة، وذلك في إطار حملة فرصة أمل التي تنفذها حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية المجتمع بوجود فرصة أمل للعلاج و إزالة التخوف والتردد من مرضى التعاطي والإدمان مما يشجعهم على التقدم للعلاج والشفاء من هذه الآفة وأيضا مساعدة أي فرد من أفراد الأسرة موضحاً أن الأبواب لم تغلق والفرصة متاحة وبالقانون الذي أتاح المجال للمتعاطي أو المدمن لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد أو خوف.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين على توفير عنصر السرية والأمان والخصوصية للمتعاطي المتقدم للعلاج ولا تقام عليه الدعوى الجزائية. وحث المتقدمين للعلاج على أهمية مراجعة أنفسهم من حيث توفر النية الصادقة والعزيمة القوية بعدم الرجوع للمخدرات والالتزام بخطة العلاج حتى عودتهم معافين ودمجهم من جديد في المجتمع.

وقال العقيد الدكتور جاسم محمد الخزرجي من مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي أن المادة رقم 89 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021 نصت على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».

وأشار إلى دور الأباء والأمهات في تقديم النصح والإرشاد للابتعاد عن آفة المخدرات وحمايتهم من العوامل التي قد تجرهم إلى هاوية التعاطي والإدمان والذي قد يقود في كثير من الأحيان إلى الوفاة، لافتاً إلى أن فرصة التقدم بطلب العلاج موجودة من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ .

وذكرت الدكتورة سامية المعمري مدير قطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل أن المركز يعمل على أن يكون شعلة أمل لمرضى إدمان المخدرات من المواطنين والمقيمين ويقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل مع مراعاة السرية والخصوصية والقيم المجتمعية والتعاون مع الشركاء لإيجاد بيئة آمنة للتقدم بكل سهولة للعلاج.

ولفتت إلى أن المركز ومن خلال حملة فرصة أمل على أهبة الاستعداد لتلقي طلبات العلاج وتوفير خط ساخن لعلاج المرضى بعد التقدم بالطلبات المدعومة بالبحث العلمي ومتابعة المرضى والعمل على إعادة تأهيلهم حتى التعافي ودمجهم من جديد في المجتمع.

وأشار الملازم أول عيسى عبدالله الفلاسي مدير فرع التوعية المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية ومؤلف ومخرج مسرحية فرصة أمل إلى أن أهم أهداف مسرحية فرصة ح هو توجيه دعوة للمجتمع باحتواء مرضى الإدمان بعد تعافيهم ومنحهم الأمل في الاندماج بصورة طبيعية في المجتمع.

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