سلطان القاسمي يشهد حفل ختام منصة الشارقة للأفلام

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قلب الشارقة حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة من «منصة الشارقة للأفلام».

بدأت مجريات حفل الختام بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كان في استقباله الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية وجمع من الفنانين والمشاركين.

وألقت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي كلمة قالت فيها: نرحب بكم اليوم في الحفل الختامي لمنصة الشارقة للأفلام والذي نقيمه احتفاءً بالفنانين والمخرجين العاملين في قطاع السينما المستقلة وصناعة الأفلام، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بعروض المنصة في دورتها الخامسة، والتي قدمت هذا العام أكثر من 30 فيلماً إقليمياً ودولياً، إلى جانب احتضانها للعديد من الجلسات الحوارية والمبادرات النوعية والعروض الموسيقية التي تضمنها المهرجان.

وتناولت أهداف وجهود المنصة على مدى السنوات الماضية، قائلة: شكلت منصة الشارقة للأفلام منذ انطلاقها عام 2018 ركيزة داعمة للفنانين الناشئين، ووجهة لصناعة الأفلام العالميين، وكان التطور المتنامي الذي حققه المهرجان سنة تلو الأخرى إشارة دالة على التزام مؤسسة الشارقة للفنون بتعزيز الحراك الثقافي، ودعم الفنانين والعاملين في الحقل الإبداعي والسينمائي بوجه عام.

واختتمت رئيس مؤسسة الشارقة للفنون كلمتها قائلةً: أتوجه بالشكر إلى جميع من ساهموا معنا في إنجاح هذه الدورة، وإلى الفائزين بمسابقة «الملتقى التشاركي»، والأفلام الفائزة بجوائز المنصة لعام 2022، كما أتوجه بشكري الخاص إلى شريكنا في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وإلى شركائنا في البرنامج التعليمي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، وكلية الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي وصولاً إلى داعمي البرنامج التعليمي السفارة الفرنسية /‏‏ المعهد الفرنسي في الإمارات، كما أتقدم بالشكر إلى شريكنا في تداول الأفلام شبكة الشاشات العربية البديلة «ناس» والناقل الرسمي شركة العربية للطيران.

شكر

كما ألقى شون ميرفي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، كلمة قدم فيها الشكر إلى مؤسسة الشارقة للفنون على إتاحتها الفرصة للتعاون والمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مثمناً التعاون المثمر بين المؤسسات المختلفة المهتمة بالفنون والسينما.

وأشاد خلال كلمته باهتمام إمارة الشارقة الكبير بالثقافة في مختلف المجالات والعمل على الارتقاء بالشباب عبر تنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات، مما جعلها مدينة ثقافية لها وزنها على الخارطة الثقافية الإقليمية والعالمية، وملتقى دائماً لتبادل الخبرات وتطوير المواهب.

وألقى عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة طيران العربية كلمة أشار فيها إلى الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الشارقة للفنون مما يوفر الفرصة أمام الشباب لإبراز مواهبهم من جهة، وللجمهور للاطلاع واستكشاف الفنون السينمائية من جهة أخرى.

وقدم في كلمته الشكر والتقدير للمؤسسة لإتاحتها الفرصة للتعاون ورعاية هذا الحدث الهام على مستوى صناعة الأفلام ودعم المهتمين بها. وكانت المخرجة مريم كاشاني قد قدمت كلمة لجنة التحكيم، مشيدة بما قدمه المشاركون من أفلام متنوعة عكست الجهود في الإعداد والتطور في المستوى، مما يحسب لمؤسسة الشارقة للفنون في الارتقاء بصانعي المحتوى.

تكريم

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثانية لمنصة الشارقة للأفلام، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل «قدحة، حياة ثانية» من إخراج أنيس اسود. وفاز فيلم «مرحبا» من إخراج كاثرين مازوير بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، بينما فاز فيلم «الاستراحة» من إخراج نافيد نكهاه ازاد بالإشادة الشرفية لفئة الأفلام الروائية.

وفاز فيلم «أوراق كوباكابانا» من إخراج فرناندو بورتاباليس، بجائزة أفضل فيلم تجريبي طويل. وفاز فيلم «كيف تعكس تعويذة: وعد الأرشيف» من إخراج ياسمين بن عبدالله، بجائزة أفضل فيلم تجريبي قصير، بينما ذهبت الإشادة الشرفية إلى فيلم «النشأة» من إخراج ياروسلاف بولافين.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم «روافد الأمازون» بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل من إخراج ألفارو سارمينتو ودييغو سارمينتو وتيري تومستو. وفاز فيلم «عشرون جنيه في الشهر» من إخراج حسن أيمن بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما ذهبت الإشادة الشرفية لهذه الفئة لفيلم «كما أريد» من إخراج سماهر القاضي.

وتم تكريم سميحة بنت سعيد علوي بجائزة الملتقى التشاركي وجرى خلال حفل الختام عرض فيلم تسجيلي لأبرز الأعمال السينمائية المشاركة في الدورة الخامسة من منصة الشارقة للأفلام.

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