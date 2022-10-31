ميزات دبي تجعلها وجهة أولى للقادمين من جنوب أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

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تتصدر دبي قائمة الوجهات العالمية المفضلة للباحثين عن مكان للعيش خارج أوطانهم، وللحالمين ببناء مستقبل أفضل، حيث تستقبل المدينة ملايين الوافدين ممن غادروا بلدانهم، قاصدين المدينة كونها وجهتهم الأولى، ومن بين هؤلاء العديدون من قارة أفريقيا.

وتفيد صحيفة «ذا سيتزن» بأن دافع المغادرة هو الحلم بشيء أكبر من أجل الازدهار، لافتة إلى ما أشار إليه بعض الأشخاص، الذين قابلتهم الصحيفة من جنوب أفريقيا، من تمتع دبي بميزات مثل السلامة، وأجواء التسامح والفرص، والخدمات وسهولة التنقل، وإمكانية عقد الصداقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال أكدت سالي، التي نشأت في جنوب أفريقيا، وهي من أصول كينية أنها لا تفضل أي مكان آخر، لأنها تشعر بالراحة والسعادة في دبي. وكان انتقالها فقط من أجل حياتها المهنية، وعن ذلك قالت: «لم أتردد في اتخاذ القرار بالنظر إلى ما كنت أعتبره من إيجابيات العيش في دبي، مثل السلامة، والأجر الأفضل، وكون المدينة مركزاً للنقل، ما يجعل السفر الدولي أسهل وأرخص تكلفة». وأضافت: «كما توجد ميزة أخرى هي الشعور بالانتماء، حيث كل وافد لديه إلى حد كبير تلك التجربة المشتركة، ونحن جميعاً في النهاية جزء من المجتمع نفسه».

وأوضحت أن هناك «هوية مشتركة» بين الوافدين وشعوراً بالانتماء.

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