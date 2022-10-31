انطلاق ملتقى أطباء الإمارات ومصر لتأهيل الكوادر التخصصية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق في القاهرة ملتقى أطباء الإمارات ومصر في دورته الـ20 بهدف استقطاب الكوادر الطبية التخصصية وتأهيلها وتمكينها من خدمة المجتمع ورد الجميل، بإشراف برنامج القيادات الإنسانية العربية الشابة وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودية الألمانية وبرنامج الإمارات للتطوع الصحي.

وقالت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان، إن الملتقى يهدف في دورته الـ22 إلى استقطاب الكوادر الطبية الإماراتية والمصرية وترسيخ ثقافة العمل الصحي التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني وتمكين الكوادر الطبية في خدمة الإنسانية، انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين بتفعيل الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والمصرية الصحية والإنسانية والتطوعية لتبني مبادرات مبتكرة تقدم حلولاً مستدامة للارتقاء في القطاع الصحي والمجتمعي.

ويتضمن الملتقى تنظيم منتدى طبي تخصصي وتنظيم ورش تدريبية ميدانياً وافتراضياً، إضافة إلى تشغيل العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني في القرى المصرية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية لمختلف فئات المجتمع.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات: إن ملتقى أطباء الإمارات ومصر يأتي تزامناً مع الاحتفالات بمرور خمسين عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، التي انطلقت الأربعاء الماضي بالقاهرة، تحت عنوان «مصر والإمارات.. قلب واحد» بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات الصحية والإنسانية والتطوعية في البلدين الشقيقين وتفعيل العمل المشترك لتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي الصحي في الكوادر الطبية وتمكينها من خدمة المجتمعات.

وأكد الشامري في كلمته بمناسبة انطلاق الملتقى أنه يقدم بيئة خصبة لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث المستجدات في المجالات الطبية، إضافة إلى إطلاق مبادرات صحية مجتمعية وتبني مشاريع مبتكرة تسهم في إثراء الحركة التطوعية والعمل المجتمعي والتطوعي.

فرق تطوعية

وقال سهيل المهيري الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر: إن الفرق الطبية التطوعية نجحت في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمئات من الأطفال والنساء والمسنين باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني مجهز بأحدث التجهيزات، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني عزز مهامه الإنسانية بمشاركة واسعة من الأطباء والممرضين من البلدين الذين بادروا للعمل ضمن الفريق الإماراتي المصري الطبي التطوعي انطلاقاً من حرصهم على العمل الميداني لخدمة الفئات المعوزة.

تثمين

وثمن جراح القلب المصري البروفيسور مرسي أمين مدير المستشفى الإماراتي المصري الميداني، جهود دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال العلاج والوقاية من أمراض القلب وتبني المبادرات الصحية ذات البعد الإنساني لمساعدة وإغاثة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.

شراكة

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز عضو الفريق الطبي التطوعي، إن الكوادر الطبية المصرية سعيدة بالشراكة في حملة زايد الإنسانية العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات من الدول الرائدة على المستوى العالمي في تقديم المساعدة وتنفيذ البرامج الصحية للمرضى المعوزين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز