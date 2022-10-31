شرطة الشارقة تنظم ملتقى «استراتيجية جودة الحياة الأمنية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، الملتقى الحواري «استراتيجية جودة الحياة الأمنية»، الذي أقيم في إطار مجالس وزارة الداخلية 2022، ونظمته إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون.

حضر الملتقى العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، وعدد من كبار الضباط ومنتسبي شرطة الشارقة.

وتناولت الجلسة الحوارية التي استضافت العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، والمقدم دكتور سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وأدارها الملازم أول سعود جاسم بوصيم من إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العديد من المحاور، ومنها مفهوم جودة الحياة الأمنية، وما ترتكز عليه من مقومات، كما تضمنت مستويات الجودة ومبادراتها، وأوجه الارتباط بالأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

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