فعالية إمارات الأمان تنطلق اليوم احتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعالية إمارات الأمان في نسختها الثالثة، التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لتستمر على مدار سبعة أيام في الساحة الخارجية لدبي فيستفال سيتي مول، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم العلم الإماراتي الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

تأتي المبادرة منذ دورتها الأولى للاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، إلى جانب إبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع. كما تستهدف إمارات الأمان لاستقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام بكل فئاته.

تعاون

وتنطلق هذه النسخة من المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ودبي فيستفال سيتي مول كراعٍ رسمي للحدث. وتضمن الحدث العديد من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات أو الزوار من الجمهور العام، والتي تنوعت بين التحديات الفردية والجماعية البدنية والذهنية التي تهدف لخلق فرص لإنماء روح التعاون والعمل الجماعي تيمناً بتجربة الاتحاد والتحديات التي واجهت مؤسسيه، كما أن التحديات مستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية التي تم تصميمها بشكل مبتكر مثل تحدي رحلة الاتحاد، سفينة الإمارات وحبل الاتحاد وغيرها.

مسيرة

وتعليقاً على الحدث، عبر خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة عن سعادته في استكمال مسيرة إمارات الأمان في السنة الثالثة، وأوضح أن إمارات الأمان تعتبر من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها.

وأضاف: «سعداء بعودة الفعالية بعد انتهاء الجائحة ونفخر أن نحتفل اليوم بامتداد للمبادرة التي أطلقناها في عام 2018 كدعوة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع بفئاته المختلفة للمشاركة في فعالية عامة ذات دور توعوي للاحتفاء بمكتسبات الأمن والأمان في الدولة، وإبراز دور تمكين المؤسسات في الارتقاء بدولتنا وجهة مثالية للاستقرار والأمن المستدام، وأتوجه بالشكر لشركائنا في رعاية هذا الحدث الفريد لدعمهم لأهداف هذه المبادرة».

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