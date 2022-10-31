سفير كازاخستان: علاقاتنا مع الإمارات مثال يحتذى للتعاون عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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قال ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، إن يوم الأول من أكتوبر يمثل ذكرى مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكازاخستان، إذ ترجع إلى مثل هذا اليوم من العام 1992 والتي تعد مثالاً يحتذى عالمياً.

وأكد سفير جمهورية كازاخستان، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة بلاده في أبوظبي، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أنه على مدار ثلاثة عقود تميزت العلاقات بين البلدين بالرسوخ والتميز والتطور، اعتماداً على تراث غني وقديم من الروابط التاريخية، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

ووصف مينيلبيكوف التواصل الدائم بين قيادة البلدين بأنه نموذج استراتيجي للتعاون العالمي البنّاء في شتى المجالات، بما يرسخ ويعزز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى زيارة قاسم جومارات توكاييف رئيس كازاخستان إلى أبوظبي التي التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقدم فيها واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت مناسبة متجددة للتأكيد على متانة العلاقات الكازاخستانية - الإماراتية، والرغبة الصادقة في تعزيزها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

نمو مستدام

وأكد السفير الكازاخي أن الإمارات وكازاخستان تدعمان بشكل متبادل جهود بعضهما البعض من أجل تحقيق النمو المستدام والمتطور، وقال: «في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً، تسعى كل من الإمارات وكازاخستان إلى تعزيز شراكتهما وتسريع وتعزيز المشروعات الاستراتيجية بشكل متزايد وشامل، سعياً وراء تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب البلدين والعالم، فقد نجحتا في تدوين نحو 100 وثيقة قانونية شاملة تنظم العلاقات الثنائية المختلفة ومنها التجارة والاقتصاد والاستثمار وغيرها من القضايا التي تهم الجانبين».

وأضاف: «باستقراء التاريخ السياسي والدبلوماسي للبلدين، تبدو ملامح التطابق في المواقف السياسية والاستراتيجية في شتى القضايا، حيث تدعم الإمارات بشكل نشط المبادرات السياسة الخارجية لكازاخستان، في الوقت الذي تتفق مواقف كازاخستان من سياسات دولة الإمارات الخارجية والإقليمية، فيما لعب التعاون الاقتصادي والتجاري الدور المهم في تعزيز العلاقات عبر السنوات الماضية».

وقال: «بدأت العلاقات بين كازاخستان ودولة الإمارات بتاريخ الأول من أكتوبر 1992، وتعمل سفارة الإمارات في كازاخستان منذ شهر أكتوبر 2005، فيما تم افتتاح سفارة كازاخستان في دولة الإمارات في سبتمبر 2006، والقنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي منذ عام 1997».

أكبر شريك

قال ماديار مينيليكوف: «إن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لكازاخستان في المنطقة العربية وبلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2021 رقماً قياسياً وهو 709 ملايين دولار، وبلغت صادرات كازاخستان إلى الإمارات 634 مليون دولار، والواردات 75 مليون دولار في حين بلغ إجمالي حجم التجارة خلال السنوات العشر الماضية (2012-2021) حوالي 3.75 مليارات دولار، منها صادرات لكازاخستان إلى الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار وواردات 750 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان 4.2 مليارات دولار، عبر 23 مشروعاً».

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