خلال إكسبو أصحاب الهمم.. عرض هيكل تركيبي يساعد مرضى الشلل الدماغي

المصدر: وام

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أبدت شركتان أستراليتان التزامهما بتمكين أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مشاركتهما في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 الذي سيتم تنظيمه في دبي في الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر المقبل حيث ستميط الأولى اللثام عن هيكل خارجي تركيبي فريد موجه للأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية عالية المستوى.

ويمثل ذلك المشاركة الأولى في فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 لكل من "بوليسباين" الشركة المصنعة للهيكل الخارجي المصمم تشريحيا وشركة "تندر لوفينغ كير" المزودة للخدمات المخصصة على صعيد أصحاب الهمم وهي المزود المسجل لدى برنامج التأمين الوطني للإعاقة الذي ينضوي على أكثر من 530 ألف مشارك منذ يوليو من العام 2013.

ويمثل المعرض الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.. منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الأعمال الموجهة لمجتمع أصحاب الهمم على عرض أحدث الابتكارات والتقنيات حيث يقوم هذا المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة والذي من المتوقع أن يزوره أكثر من 10 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم على تلبية احتياجات أصحاب الهمم الذين يمثلون حوالي 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم تصميم الهيكل الخارجي الذي يحمل اسم بوليسباين لغرض استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية عالية المستوى ويعمل هذا الهيكل الخارجي التركيبي على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من طيف من الإعاقات مثل الشلل الدماغي والشلل الرباعي وضمور العضلات وأمراض الخلايا العصبية الحركية وأي إعاقات أخرى ذات سمات أعراض مماثلة حيث يأتي مفهومه وتصميمه من كل من رايلي سابان الذي يعاني من الشلل الدماغي "التشنج وخلل التوتر العضلي" والمؤسس المشارك كلينت سابان.

وقالت جاسمن سيور مديرة شركة بوليسباين " تم تصميم بوليسباين لغرض استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية عالية المستوى وهو يساعد الأشخاص الذين يعانون من طيف من الإعاقات بما في ذلك الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي والشلل الرباعي وضمور العضلات وأمراض الخلايا العصبية الحركية وأي إعاقات أخرى ذات سمات أعراض مماثلة حيث يتم خلق بيئة شاملة يمكن للمستخدم المشاركة فيها".

وسيعرض فريق بوليسباين الهيكل الخارجي التركيبي الداعم والقابل للتخصيص حيث يوفر نظام الدعم الفريد هذا دعما للجذع والرأس للأنشطة التي تتم ممارستها خارج الكرسي المتحرك أو معدات الإعاقة ويتماشى هذا النظام الفريد من نوعه مع جهود الإمارات الرامية لتعزيز الاستقلالية وتوفير بيئة أكثر شمولا لأصحاب الهمم.

ويؤثر الشلل الدماغي سلبا على التحكم في العضلات وتناغمها وعلى المهارات الحركية والقدرات العقلية في حين يتسبب ضمور العضلات في الضعف التدريجي للعضلات بمرور الوقت.

ويعتبر الشلل الرباعي أحد أشكال الشلل الدماغي الثنائي وإنما مع إصابة الذراعين والساقين ويبلغ معدل انتشاره واحد إلى أربعة تقريباً لكل ألف ولادة حية حيث يعيش أكثر من 17 مليون شخص في العالم مع الشلل الدماغي فيما يبلغ معدله في البلدان العربية 1.8 حالة لكل ألف ولادة حية.

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