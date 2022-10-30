6 ملايين درهم مساعدات إنسانية قدمتها «إصلاحية» شرطة دبي للنزلاء

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلال الجولة العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد صلاح بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد خالد سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء العبيدلي بالمبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة في العام 2022، التي أسهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث ساعد قسم الرعاية الإنسانية النزلاء والنزيلات بمبلغ قدره 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً، وتنوعت تلك المساعدات على عدة نواحٍ، منها دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية لأبناء النزلاء، وإيجار سكن لأسر النزلاء، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية، هذا بالإضافة إلى تنظيم وإطلاق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر مادياً، منها المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات الأخرى، التي تعكس الاهتمام بالعمل الإنساني والاجتماعي ومساعيها الحثيثة لدعم هذه الفئة من المجتمع، ما يرفع الروح المعنوية لدى النزلاء، ويدفعهم للعودة للمجتمع أناساً صالحين.

دور حيوي

وقال اللواء العبيدلي، خلال جولته التفقدية: إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تؤديه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.

وأوضح اللواء العبيدلي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من «الإنسان قبل المكان»، فحرصت على تنفيذ حزمة من البرامج التي تعزز ثقة النزلاء بأنفسهم، ومن ثمّ بالمؤسسة، إضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعاتهم التي سيعودون إليها بعد قضاء عقوبتهم، ليتمكنوا من نفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم، إلى جانب ممارسة شعائرهم الدينية، لدعم عملية التأهيل والتعليم بحصانة الروح التي توازي في الأهمية حصانة الجسد والفكر.

مؤشرات

واطلع اللواء العبيدلي على أهم مؤشرات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، منها نسبة الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق النزيل في المؤسسات العقابية المعلن عنها بموجب قانون المنشآت العقابية، والمعايير والاتفاقيات ونسبة سعادة الموظفين، ونسبة النزلاء الذين تم تأهيلهم تعليمياً وتدريبياً في البرامج والدورات التأهيلية.

7190 خدمة

وثمّن اللواء العبيدلي جهد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية وجودة تقديم الخدمات، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في العام الجاري 7190 خدمة، منها إصدار شهادات لمن يهمهم الأمر للنزلاء، واستلام جوازات ووثائق وتذاكر سفر النزلاء، والزيارات، وزيارات القناصل والهيئات الدبلوماسية لمتابعة أحوال رعاياهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والعناية الجيدة لهم.

برامج

ووقف اللواء العبيدلي على سير عمل وإحصاءات إدارة تعليم وتدريب النزلاء، حيث قامت الإدارة بتنفيذ 30 دورة تدريبية وتعليمية في العام الجاري، منها 16 دورة في قسم البرامج التعليمية، ودورتان في قسم البرامج الدينية، و9 دورات في قسم البرامج المهنية، و3 في قسم البرامج الرياضية.

وفي الختام، اطلع اللواء العبيدلي على أهم إنجازات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية لها.

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