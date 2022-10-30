بالتزامن مع فعاليات يوم «الإمارات تبرمج»..عمر العلماء يزور المصنع الإقليمي لروبوتات الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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زار معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مصنع "مارسس روبوتيكس"، المتخصص في روبوتات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة الهندسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تزامناً مع فعاليات يوم "الإمارات تبرمج".

وشاركت "مارسس روبوتيكس" من خلال تصميم تطبيق خاص للروبوتات تم تطويره في دولة الإمارات، في مبادرة بالتعاون مع البرنامج الوطني المبرمجين بهدف إطلاق مخرجات رقمية ناجحة وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في تصميم المستقبل وبناء جيل جديد من المبرمجين وتطوير برمجة الألعاب المطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتجسيد التعلم العميق في تصميم روبوتات تعزز من توجهات الثورة التقنية الرابعة ومسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقال محمد عبدالرحمن المدير الإقليمى لشركة مارسس روبوتيكس: “إن الشركة تستعرض مجموعة من أحدث الحلول الروبوتية لدعم أساليب العمل في العديد من القطاعات الصناعية والصحية وغيرها”، مشيراً إلى أن "مارسس" تهتم بالاستثمار في الكوادر المتميزة واستقطاب المهارات بما يعزز التطور الرقمي والتقني.

وأضاف أن "مارسس" تواكب أهداف يوم "الإمارات تبرمج" وتوجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي عبر توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة في النمو الاقتصادي وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لكافة القطاعات العامة والخاصة، فيما نسعى من خلال الفعالية إلى تشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب لإتقان لغة البرمجة والتفوق فيها وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع تحديات المستقبل بكفاءة عالية.

ويشهد يوم "الإمارات تبرمج" أكثر من 70 فعالية، تنظمها أكثر من 50 جهة ومؤسسة في مختلف أنحاء الدولة، تتضمن ورش عمل ومسابقات وهاكاثونات للبرمجة وفعاليات متنوعة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بالمهارات المتخصصة في قطاعات البرمجة وعلوم الحاسب الآلي، وتوفير فرص نوعية للأجيال الجديدة.

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