طفل من أصحاب الهمم يعايش تجربة العمل الشرطي بدبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، طفلاً من أصحاب الهمم، ليُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل، وذلك بعد تلقيها رسالة من والده يأمل فيها إسعاد طفله.

ووفرت شرطة دبي إلى الطفل، رعد طارق صلاح بدوي، الزي الرسمي لضابط الشرطة، واصطحبته في زيارة إلى مركز الشرطة الذكي "SPS"، وأتاحت له فرصة مشاهدة الكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9، إلى جانب تقديم هدية تذكارية له بالتعاون مع شركة هامليز.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن تحقيق أمنية الطفل، يأتي ضمن برنامج "إسعاد طفل"، الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

بدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية، أن تولي الطفل لمهام ضابط شرطة جاء في إطار الحرص الدائم على التواصل مع مختلف شرائح المتجمع والعمل على إسعادهم.

وتقدم والد الطفل بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها على إسعاد طفله وتحقيق أمنيته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز