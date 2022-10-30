«مختبرات دبي للمستقبل» تعرض روبوتات لوجستية جديدة في اليابان

المصدر: وام

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استعرضت "مختبرات دبي للمستقبل" أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال الروبوتات والأتمتة والتي تم تطويرها من قبل فريقها التقني الذي يضم نخبة من الباحثين والمهندسين، وذلك خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية 2022، الذي استضافته مدينة كيوتو اليابانية ، بمشاركة أكثر من 4000 خبير عالمي في مجال البرمجة وتكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وتعرف زوار المعرض على روبوت متخصص في حلول توصيل الميل الأخير، وروبوت للخدمات اللوجستية الداخلية، وتم تطوير هذه الروبوتات في مقر "مختبرات دبي للمستقبل" بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية وبالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

واستطلعت "مختبرات دبي للمستقبل" خلال المعرض آفاق التعاون مع الأكاديميين والخبراء والمواهب وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يسهم بتعزيز مسيرة البحث والتطوير في مرافقها عالمية المستوى لتطوير حلول مخصصة تواكب متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد خليفة القامة مدير "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي أتاحت الفرصة لمجتمع الأبحاث والروبوتات العالمي للتعرف على الفرص النوعية والاستثمارية التي توفرها بيئة الابتكار المزدهرة في دبي التي تعتبر مركزاً عالمياً لاختبار وتطوير وتوظيف التطبيقات التكنولوجية، وتصميم المستقبل، وتمكّين المواهب من تطوير مشاريع البحوث التطبيقية والابتكارات التكنولوجية.

وأضاف، أن الابتكارات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرة دبي لبناء مستقبل ممكّن بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستقلة. وشكّل المؤتمر محطة لاستكشاف فرص التعاون مع مجتمع الروبوتات العالمي والشركات التكنولوجية، والتعريف بالجهود المؤثرة التي تقودها المختبرات.

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