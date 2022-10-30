شرطة الشارقة تحقق أمنية 3 طلاب

المصدر: الشارقة - البيان

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استجابت إدارة الشرطة المجتمعية، لأمنية 3 طلاب بمرافقة أفراد الشرطة ميدانياً أثناء قيامهم بالمهام اليومية، إلى جانب زيارة دار المسنين، وتقديم الأطعمة والمشروبات إلى بعض العمال المتواجدين في المواقع الإنشائية بمدينة الشارقة.

واصطحبت الشرطة المجتمعية الأطفال الثلاثة في جولة ميدانية مرتدين الزي الشرطي، واطلعوا خلالها على دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان، وزار الأطفال دار المسنين بالشارقة، واستمتعوا بمجالسة كبار المواطنين وتبادلوا الأحاديث الودية معهم، واستمعوا إلى خبراتهم وتجاربهم الحياتية، واختتمت الشرطة المجتمعية أمنية الطلاب في تقديم الأطعمة والمشروبات إلى العمال المنتشرين في المواقع الإنشائية.

قيم

وقالت الملازم أول مريم علي اليماحي مدير فرع البرامج المجتمعية إن تحقيق الأمنية أسعدت الأطفال، وتركت أثراً طيباً لديهم، وعززت قيم التراحم والتكافل وبناء جسور التواصل مع فئات المجتمع، وأسهمت في تكوين شخصية إيجابية، وعززت من شعورهم بالأمن والأمان، شاكرين لشرطة الشارقة دورها المجتمعي في تحقيق أمنيتهم.

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