«كهرباء دبي» تدشّن 389 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال الربع الثالث من 2022

المصدر: البيان

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 389 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الربع الثالث من عام 2022، في إطار جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية،

وتركزت هذه المحطات في مناطق وادي الصفا 5، المركاض، مدينة المطار، واليلايس 1. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها للمتعاملين الجدد ما مجموعه 404,712 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار على توسيع البنية التحتية المتطورة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.

وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لرفع قدرة وكفاءة محطات إنتاج الطاقة وشبكات النقل والتوزيع. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم."

من جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 77 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,529 محطة. وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

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