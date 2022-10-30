«أجرة الشارقة» تزيد من أسطولها للمركبات الهجينة بالمنطقة الشرقية 65 %

المصدر: الشارقة - وام

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حولت أجرة الشارقة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 65 % من أسطول مركباتها بالمنطقة الشرقية إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة. وتستهدف الشركة الوصول لنسبة 100 % من إجمالي أسطولها.

وقال خالد الكندي، المدير التنفيذي لأجرة الشارقة: إن فكرة تحويل الأسطول إلى مركبات هجينة تسهم إسهاماً فعالاً في تأمين أجواء صديقة للبيئة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة وجذابة ومستدامة ترتقي إلى مستوى سمعة ومكانة إمارة الشارقة.

موضحاً أن هذه الخطوة تنسجم تماماً مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتبقى الإمارة دائماً في كل المجالات والقطاعات صديقة للبيئة بأعلى المعايير والمواصفات.

وأضاف: «إنه ضمن خطتنا واستراتيجية الشركة نسعى إلى تحويل نحو 60 % من أسطول أجرة الشارقة العاملة في مطار الشارقة الدولي ومدينة الشارقة إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري».

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