عمار المالك: «الإمارات تبرمج» يسهم في بناء اقتصاد رقمي حديث

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري: «يشكل يوم «الإمارات تبرمج»، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتويجاً لمسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويؤكد التزامها في بناء اقتصاد رقمي حديث يدعم الابتكار التقني».

وأضاف: «نجحت دبي في تأسيس شراكات راسخة مع أهم صناع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين، وذلك مع إطلاق مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم التي أصبحت اليوم أحد أهم مراكز التكنولوجيا في المنطقة، حيث تبع ذلك إطلاق مجمعات أعمال عديدة محفزة على الابتكار والإبداع مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز