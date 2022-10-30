داوود الهاجري: البرمجة محفز الاقتصاد والتنمية

المصدر: دبي-البيان

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قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «يعد يوم «الإمارات تبرمج»، انعكاساً للأهمية التي توليها دولة الإمارات لقطاع التكنولوجي الرقمي، ودور المبرمجين في المجتمع والمستقبل، الذي يعزز من موقع الدولة كموقع عالمي لجذب المبرمجين وتمكينهم وتعزيز مهاراتهم، من أجل تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعملي، لتكون عاصمة المستقبل.

وأضاف أن هذا اليوم يجسد أهداف البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهميته في بناء اقتصادنا الرقمي، ودوره في التكيف مع المتغيرات العالمية، ورؤية سموه بأن البرمجة ركيزة التفوق التكنولوجي والعلمي وجسر العبور إلى المستقبل، ومحفز للاقتصاد والابتكار والتنمية المستقبلية».

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