نهيان بن مبارك يعزي مكتوم الشريفي في وفاة زوجته

المصدر: العين - وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة سالم بالرضه المزروعي زوجة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي وذلك بمجلس منازف في مدينة العين.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة الفقيدة .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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