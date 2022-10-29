«طب الطوارئ» بدبي يوصي بتدريب الكوادر الإماراتية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أوصى المؤتمر الدولي لطب الطوارئ لمجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمدينة دبي الطبية، الذي أقيم مؤخراً في فندق رافلز بدبي، بضرورة الارتقاء وتحسين العمل في طب الطوارئ، مع ضرورة تدريب الكوادر الإماراتية والاستفادة من الخبرات الدولية.

وأشاد الدكتور عوض صغير الكتبي رئيس هيئة الصحة بدبي والمشرف على المؤتمر بتنظيم المؤتمر، الذي استقطب نخبة من الأطباء من داخل وخارج الدولة، حيث ناقشوا خلاله أحدث ما توصل إليه العلم على مستوى العالم في طب الطوارئ وتبادلوا الخبرات والمعلومات الجديدة لتنعكس من خلال العاملين ومن خلال الحصول على خدمة المريض.

مخرجات

من ناحيته، أوضح الدكتور سعد العسيري من المملكة العربية السعودية أن أهم مخرجات المؤتمر، والتي تتمثل في جمع التوصيات لكل ما يخص طب الطوارئ بعد انتهائه ومشاركتها مع عناصر وزارة الصحة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأضاف أن الحضور كان من مختلف القطاعات الصحية داخل دولة الإمارات الحكومية والخاصة وأيضاً من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر.

وكشف الدكتور العسيري أنه يوجد مستقبلاً توسع لمجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله، وكذلك بدول أخرى، مشيراً إلى أن المؤتمر تضمن ثلاثاً وثلاثين محاضرة وأربعة وأربعين محاضراً من دول مختلفة، إضافة إلى حضور أطباء من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول عربية ومن أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

وقال الدكتور زبير بودي: إن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتحديث طب الطوارئ في دولة الإمارات وتزويده بتقنيات جديدة أبرزها صحة الذهن وطوارئ الأطفال وتحسين نوعية العلاج، مشيراً إلى أنه سوف يتم إعادة تنظيم مؤتمر طب الطوارئ لمجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب مستقبلياً كل سنة بهدف المواكبة والتطوير.

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