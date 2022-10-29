وفد سنغافوري يطلع على تجربة الإمارات المتميزة في العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

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اطلع الوفد السنغافوري المشارك في أعمال الدورة الـ26 من (المؤتمر العالمي للتطوع) الذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري، على تجربة دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل التطوعي، القائمة على إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، والأفراد من مختلف الجنسيات، في مبادرات تطوعية ميدانية وافتراضية، تحت مظلة المنصة الوطنية (متطوعين.إمارات).

جاء ذلك خلال لقاء الوفد السنغافوري المكون من (وزارة الثقافة والمجتمع والشباب، والمجلس الوطني للخدمات الاجتماعية في سنغافورة)، مع فريق عمل وزارة تنمية المجتمع المعني بالتطوع وفريق من مؤسسة الإمارات، برئاسة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع. وذلك بحضور نيكول سبريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بأبوظبي، استعراض تجربة دولة الإمارات في العمل التطوعي، التي تُبرز أهمية العمل التطوعي، وترتكز على التنسيق بين مختلف المؤسسات على مستوى الدولة، سواء المحلية أو الاتحادية، للاستفادة من البرامج التدريبية، والمشاركة في الفرص التطوعية التي توفرها منصة (متطوعين.امارات).

واستعرضت حصة تهلك، أبرز ما تضمنه القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي، وسلطت الضوء على على تجربة الدولة في العمل التطوعي خلال جائحة (كوفيد 19)، وخلال الأزمات والكوارث، وكيفية تفاعل وإشراك مختلف أفراد المجتمع في جهود التصدي للجائحة.

وأكدت شمولية منظومة العمل التطوعي في دولة الإمارات، للمواطنين والمقيمين ومختلف الجنسيات، بما يحقق الأهداف التنموية التي تعزز ثقافة التطوع لتحقيق التلاحم المجتمعي، في إطار المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية، التي ترسخ روح المبادرة وقيمة التسامح ومبدأ العطاء في المجتمع.

وأكد الوفد السنغافوري خلال اللقاء، أهمية الاطلاع على التجربة الإماراتية في المجال التطوعي، نظراً لتشابه المقومات الديموغرافية بين سنغافورة ودولة الإمارات، من حيث وجود العديد من الجنسيات في كلا البلدين، مشيراً إلى أهمية الاطلاع على كيفية إشراك مختلف الجنسيات في العمل التطوعي، وعلى تجربة الفرق التطوعية ومؤسسات النفع العام ودورها في المبادرات التطوعية. كما أكد الوفد السنغافوري حرصه على تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين البلدين، وإطلاع القائمين على التطوع في دولة الإمارات على تجربة سنغافورة في هذا الجانب، والتي تمتلك أيضاً منصة يدار من خلالها العمل التطوعي.

من جانبها، تحدثت نيكول سبريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية، عن دور دولة الإمارات ونجاح تجربتها في العمل التطوعي، وهو ما كان أحد أهم العوامل التي جعلت هذا المؤتمر يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في أبوظبي، بمشاركة عالمية واسعة من أكثر من 90 دولة.

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