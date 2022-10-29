«جمارك وإقامة دبي» تناقشان الاستعداد للعرس الجماعي التاسع

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة العرس الجماعي المشتركة بين جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الاجتماع الثاني الذي أُقيم في جمارك دبي لمناقشة أبرز المستجدات الخاصة بتنظيم العرس الجماعي التاسع، والتي يشارك فيها موظفو الجهتين، وقد تطرق الاجتماع إلى التنسيق لعقد الدورات الخاصة لتوعية العرسان الجدد من الموظفين والموظفات بالحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة.

حضر الاجتماع خليل صقر بن غريب رئيس لجنة العرس الجماعي في جمارك دبي، ومن جانب إقامة دبي العميد علي شعبان الطاير وأعضاء لجنة العرس الجماعي من الجهتين.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي التاسع لعام 2022 بعد فترة انقطاع مدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، كما أنها فرصة لمشاركة أكبر عدد من الموظفين في هذا المحفل الاجتماعي، إذ تهدف الجهات المشاركة في العرس الجماعي إلى تقديم الدعم الكامل واللازم للمقبلين على الزواج لترسيخ كيان الأسرة الإماراتية كونها أساس التنمية المستدامة في المجتمع، إذ استفاد من مبادرة الأعراس الجماعية في السنوات السابقة 880 موظفاً من الجهتين في ثماني سنوات.

كما شهد الاجتماع بحث آلية ومستجدات العمل في المرحلة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من المهام للخروج بالحفل في أبهى صورة له، وتم تبادل الآراء والأفكار والخطط كافة لاختيار المكان المناسب لتنظيم الحفل، كما يتم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لإقامة الدورات التدريبية للعرسان الجدد، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات المتعلقة بالاحتفال السنوي بالعرس الجماعي والوقوف على التحديات التي واجهت اللجنة في الأعوام السابقة وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها في الفترة المقبلة.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس لجنة العرس الجماعي بجمارك دبي: تعد هذه النسخة من مبادرة الأعراس الجماعية متميزة إذ إنها تعد أول تنظيم بعد جائحة كورونا، إذ يتم زفاف ما يقرب من 300 عريس من جمارك دبي وإقامة دبي لعام 2022.

وأشار إلى سعي اللجنة الدائم إلى توفير الاحتياجات كافة التي تُسهم في إسعاد الموظفين ومشاركتهم في مختلف المناسبات، وتحقيق الأفضل لهم بإعدادهم لحياة أسرية بُنيت على التفاهم والترابط بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء ثمن ابن غريب الشراكة الاستراتيجية مع «إقامة دبي» واصفاً إياها بشراكة مهمة امتدت سنوات، وتضمنت جهوداً مبذولة من أجل دعم العمل المجتمعي.

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