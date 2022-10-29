أكثر من 20 ألف شخص يتفاعلون مع حملة «البرمجة للجميع» خلال ساعات من إطلاقها

المصدر: وام

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أطلق البرنامج الوطني للمبرمجين حملة "البرمجة للجميع" الهادفة إلى إشراك كافة أفراد المجتمع في أكبر حراك برمجي، من خلال التشجيع على بدء الخطوة الأولى للدخول في عالم البرمجيات وترسيخ مفاهيم البرمجة وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة في فعاليات يوم “الإمارات تبرمج”.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة وإقبالاً كبيراً من مختلف فئات وأفراد المجتمع تمثلت بمشاركة نحو 20500 شخص خلال 7 ساعات من إطلاقها ضمن فعاليات يوم "الإمارات تبرمج" ما يعكس حرص المجتمع واهتمامه بهذا القطاع الواعد الذي يستقطب أعدادا كبيرة من المبرمجين.

وتتمثل الحملة في كتابة أول سطر برمجي من خلال رابط إلكتروني متاح للجميع ولكافة الفئات العمرية، يبسط الفكرة ويشجع الأفراد للبدء في مسيرة البرمجة ويؤهلهم للانتقال بعد كتابة السطر إلى مبادرات مقر المبرمجين المتنوعة، وبوابات للتعليم والتدريب في مجالات البرمجة، ويوفر فرصا استثنائية للقاء خبراء البرمجة ومشاركة التجارب والاستفسارات البرمجية معهم في منصة رئيسية تجمع سفراء البرمجة والمتخصصين في المجال الرقمي.

ودعا البرنامج الوطني للمبرمجين كافة أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة من خلال الرابط:

https://uaecodes.github.io/uaecodes

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة بشعار "الإمارات تبرمج"، للاحتفاء بالبرمجة والمبرمجين وتمكين أصحاب المواهب وتأهيلهم في مجال البرمجة وتفعيل المبادرات التي توظف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي.

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