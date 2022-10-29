محمد بن ركاض: زايد أرسى دعائم علاقة الإمارات ومصر

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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كرم الشيخ محمد بن حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري في العين بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية التي تقام تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، وحضر حفل التكريم الذي أقيم في منطقة العامرة بالعين عدد من الشخصيات من أبناء الجالية المصرية في مجالات التعليم والصحة والإعلام ورجال الأعمال.

ورحب الشيخ محمد بن ركاض بالحضور في هذه المناسبة، مؤكداً عمق روابط الأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشاد بالعلاقات الطيبة التي لها الصدى في كل المجالات والتي أرسى دعائمها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إيماناً منه بمكانة مصر ودورها الكبير في الوطن العربي.

كما تحدث في المناسبة كل من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومحمد جاهين رئيس مجلس إدارة النادي المصري في العين، والدكتور يحيى أحمد أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات، والشيخ المهندس حمد سالم بن ركاض، والمؤرخ والباحث محمد سيف بن نعيف، والدكتورة منى مصطفى حسانين مديرة مدرسة الأوائل الخاصة، والشهاوي إبراهيم نائب مدير مدرسة اليحر وأكدت الكلمات تميز الروابط والأخوة بين الشعبين الشقيقين وعمق العلاقات التاريخية التي تعود إلى ما قبل إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971، عادّين هذه العلاقات نموذجاً يحتذى بها على المستوى العربي والإقليمي والدولي ويسودها الحب والمودة والمصالح المشتركة في المجالات كافة الاقتصادية والتنموية والتجارية.

وألقى الشاعر حسام شرقاوي قصيدة بعنوان «مصر والإمارات» تميزت بأبياتها الجميلة والصور والمعاني في الحب والعشق والمجد بين البلدين الشقيقين.

كما كانت كلمات الحاضرين تعبر عن الفخر والاعتزاز بمراحل العلاقات المصرية الإماراتية، التي تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين.

وفي الختام قدم الشيخ محمد بن ركاض درعاً تذكارية إلى رئيس وأعضاء النادي المصري، الذين بدورهم قدموا له الشكر على التكريم وحفاوة الاستقبال وصدق المشاعر نحو الجالية المصرية في مدينة العين.

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