عمر سلطان العلماء: الإمارات تسعى لتصبح المصدر الأول للتقنيات الحديثة إلى العالم

المصدر: وام

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أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن مسيرة دولة الإمارات حافلة بالإنجازات الكبيرة في المجال الرقمي، وقطاعات التكنولوجيا المختلفة مؤكداً المضي قدماً لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تسعي إلى الاستمرار في العالمية والتنافسية، لتكون دولة الإمارات هي المصدر الأول للتقنيات الحديثة إلى العالم.

وأوضح أن مجال البرمجة بدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 20 عاما، مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، لمدينة دبي للإنترنت، وبالتزامن مع إطلاق أول حكومة إلكترونية في المنطقة والوطن العربي، معتبراً أن "يوم الإمارات تبرمج" مبادرة مميزة وفرصة مناسبة للاحتفاء فيه بإنجازات الدولة في الرقمنة والبرمجة.

ولفت معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش فعاليات "يوم الإمارات تبرمج" بمتحف المستقبل في دبي، إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكبر عددِ من الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة والعديد من المواهب التي تسعى للعمل في الإمارات للمساهمة في ابتكار الخدمات والتطبيقات المستقبلية، وتعزيز المجتمع البرمجي وتوفير الفرصة لتوفير منصة فاعلة للمبرمجين لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات البرمجية.

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