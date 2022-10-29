اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تستضيف القافلة الوردية

المصدر: البيان

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استضافت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي القافلة الوردية التي عقدت جلسات توعوية لموظفات الهيئة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

حضر الجلسات، التي عُقدت باللغتين العربية والإنجليزية، أكثر من 100 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. كما أجرى فريق القافلة الوردية المتخصص فحوصات طبية للمشاركات إضافة إلى تقديم قسائم لفحوصات الماموغرام للموظفات.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الجلسات التوعوية تأتي في إطار توجيهات الإدارة العليا للهيئة بتوفير بيئة عمل إيجابية تساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والاجتماعية بما يسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل، وتوفير مقومات الدعم للمرأة لتظل خير سند للوطن ومساهماً محورياً في المحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة، بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأشارت عائشة العسم نائبة رئيسة اللجنة النسائية، إلى أن اللجنة النسائية تنظم على مدار العام محاضرات تحفيزية وتوعوية للتعريف بأهمية التوازن بين الحياة العملية والمجتمعية للمرأة، كما تحرص اللجنة على نشر الثقافة الصحية بين موظفات الهيئة وتعزيز وعيهن حول أهمية إجراء الكشف المبكر والفحوصات الطبية الدورية للوقاية من سرطان الثدي وتعزيز فرص الشفاء.

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