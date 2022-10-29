«سليل الصقر» عمل فني إهداء لحاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أهدى الشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة من أشعاره العمل الفني «سليل الصقر»، التي بثها المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبثت يوم السابع والعشرين من أكتوبر ذكرى جلوس سموه، عرفاناً واعتزازاً بسموه.

وأكد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي أن العمل الفني «سليل الصقر» إهداء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة ذكرى مرور 12 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، ويُعد تجسيداً لمعاني الوفاء والامتنان لسموه ومواقفه الإنسانية والوطنية.

وبعث ببرقية تهنئة إلى سموه جاء فيها: «نتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهاني القلبية والتبريكات بمناسبة ذكرى جلوسكم الميمون».

وأضاف: «نبارك لكم وللوطن ما تحقق من إنجازات حضارية واقتصادية برأس الخيمة يفخر بها الجميع على طريق النهضة والتقدم، وإننا على أمل كبير بمزيد من تطلعاتكم وحكمتكم الرشيدة للارتقاء بمسيرة النماء والتطور للإمارة».

وتضمن العمل الفني لقطات مرئية للمغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ عبدالملك القاسمي، ولقطات ومشاهد تاريخية وجمالية لإمارة رأس الخيمة، والعمل من غناء الفنان سيف الصالحي وألحان الملحن علي البلوشي، وتمت أعمال التسجيل والمكساج والماستر باستوديو ميوزك زون رأس الخيمة.

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