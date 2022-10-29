حاكم رأس الخيمة يشهد احتفال سفارة التشيك بيومها الوطني

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بيري سلافيك، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذلك في منتجع هيلتون شاطئ رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية التشيك ولشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأشاد سفير التشيك في كلمة له خلال الحفل، بجهود القيادة الإماراتية الرشيدة وسياساتها الحكيمة، وبعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

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